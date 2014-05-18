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مهاجم برشلونة يرد على إساءة جماهير فريقه بإشارة خارجة

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مهاجم برشلونة يرد على إساءة جماهير فريقه بإشارة خارجة مهاجم برشلونة يرد على إساءة جماهير فريقه بإشارة خارجة

(إفي): يبدو أن جماهير برشلونة الإسباني لن تسامح فريقها على ضياع لقب الليجا بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ووجهت بعض جماهير الفريق الكتالوني هتافات مسيئة لمهاجم البرسا، إيزاك كوينكا لدى مغادرته الكامب نو مع رفيقته.

وردا على تلك الاساءات، وجه كوينكا اشارات بذيئة باليد للجماهير، وفقا لما ظهر في المقطع المصور الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لاساءات من جانب الجماهير ففي 17 من الشهر الماضي استقبل جماهير البرسا لاعبي الفريق في معقلهم "كامب نو" بالسباب كما وصفوهم بأنهم "مرتزقة"، عقب خسارتهم أمام ريال مدريد 1-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا.

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