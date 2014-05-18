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فوز الجامعة الأمريكية بسبع جوائز بالمؤتمر الدولي لنموذج جامعة الدول العربية بواشنطن

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فوز الجامعة الأمريكية بسبع جوائز بالمؤتمر الدولي لنموذج جامعة الدول العربية بواشنطن فوز الجامعة الأمريكية بسبع جوائز بالمؤتمر الدولي لنموذج جامعة الدول العربية بواشنطن

فاز فريق الطلاب الخاص بالنموذج الدولي لجامعة الدول العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ممثلاً عن المغرب، بسبعة جوائز وذلك بالمؤتمر الدولي لنموذج جامعة الدول العربية للجامعات الوطنية والذي عُقد في واشنطن العاصمة.

وقالت مها عبد العظيم، طالبة العلوم السياسية والاقتصاد بالجامعة وسكرتير عام نموذج جامعة الدول العربية، “إن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المؤتمر مثل هذه الإشادة الخاصة، لذا فقد كانت مفاجأة كبيرة لنا عندما أعلن المؤتمر عنها”.

وقد شارك في المؤتمر هذا العام 22 جامعة، وكان المؤتمر عادةً يمنح فقط عدة جوائز للتميز أو جوائز شرفية.

وذكر القائمون على المؤتمر هذا العام أنه يوجد أكثر من ثلاث فرق تستحق التكريم، لذا فقد أصدروا إشادة خاصة بنا.

ومرفق مع الخبر صورة فريق الجامعة الخاص بنموذج جامعة الدول العربية مع المشرف الأستاذ وليد قزيحة وعضو المجلس الوطني لنموذج جامعة الدول العربية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود

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