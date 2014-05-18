السيطرة على حريق داخل منزل بالمنوفية

تمكنت قوات الإطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية من السيطرة على حريق شب بمنزل بالحى القبلى بشارع جمال عبد الناصر بمدينة شبين الكوم.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بنشوب حريق بمنزل بالحى القبلى ؛ بانتقال قوات الحماية المدنية تم اخماد الحريق الذى نشب بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب ملك رضا سعيد -37 سنة- مؤهل متوسط ولم ينجم عن الحريق ثمة اصابات والتلفيات احتراق المنزل بالكامل ، وبسؤال المالك اتهم اسامة سعيد بارتكاب الواقعة لخلافات على ملكية المنزل.

تم التحفظ على محل الحريق ؛ وتحرير محضر رقم 2829 ادارى قسم شبين الكوم لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .