ضبط 30 مروحة سقف مقلدة فى حملة تموينية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية بالتعاون مع مباحث التموين حملة أمنية أسفرت عن ضبط 30 مروحة سقف مقلدة ماركة تورنادو .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير امن المنوفية اخطارا يفيد ببلاغ مقدم من شرطة توشيبا العربى يتضمن وجود مراوح سقف مقلدة ماركة تورنادو باحد المحلات بمدينة منوف ؛ أسفرت عن ضبط 30 مروحة سقف بمحل اللاهونى لتجارة الأدوات المنزلية والكهربائية بمدينة منوف ، وبسؤال يحيى احمد جودة -57 سنة- صاحب المعرض ولم يعلل مصدر حصوله على الضبوطات .

تم تحرير محضر يحمل رقم 3897 جنح مركز منوف لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة .