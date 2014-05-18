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ضبط 30 مروحة سقف مقلدة فى حملة تموينية بالمنوفية

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ضبط 30 مروحة سقف مقلدة فى حملة تموينية بالمنوفية ضبط 30 مروحة سقف مقلدة فى حملة تموينية بالمنوفية

اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية بالتعاون مع مباحث حملة أمنية أسفرت عن ضبط 30 مروحة سقف مقلدة ماركة تورنادو .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير امن المنوفية اخطارا يفيد ببلاغ مقدم من شرطة توشيبا العربى يتضمن وجود مراوح سقف مقلدة ماركة تورنادو باحد المحلات بمدينة منوف ؛ أسفرت عن ضبط 30 مروحة سقف بمحل اللاهونى لتجارة الأدوات المنزلية والكهربائية بمدينة منوف ، وبسؤال يحيى احمد جودة -57 سنة- صاحب المعرض ولم يعلل مصدر حصوله على الضبوطات .

تم تحرير محضر يحمل رقم 3897 جنح مركز منوف لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة .

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