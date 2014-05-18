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مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط متهمين باغتيال رقيب شرطة

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مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط متهمين باغتيال رقيب شرطة مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط متهمين باغتيال رقيب شرطة

ارشيفية

نجحت جهود فريق البحث بمديرية أمن الشرقية برئاسة العميد رفعت خضر مدير المباحث وباشتراك العقيد سليم عمر وكيل ادارة البحث, والمقدم محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية والرائد محمد الحسيني رئيس مباحث مركز منيا القمح من كشف غموض واقعة مقتل الرقيب شرطه “ياسر على عبد العزيز”.

وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة عاطلين هم كلا من محمد الشحات عبد الحميد جوده -24 سنه- عاطل ومقيم القبه منيا القمح وشهرته محمد سكر بركات فريد عبد الحميد 28 سنه عاطل ومقيم ابو طواله ابراهيم عبد الله ابراهيم احمد -20 سنه- عاطل ومقيم ام الزين مركز الزقازيق وشهرته هيصه.

تم إعداد مأموريه وضبط الثلاته بمناطق الزراعات المتاخمه لقريه ابو طواله وبحوزة الاول بندقيه اليه وبحوزة الثانى فرد خرطوش .

بمواجهتهم اعترف المتهمون بقتل المجنى عليه واصابه اخر كان معه اثناء محاولة استيقافه لسرقه دراجته الناريه كرها عنه.

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة برئاسة المستشار مصطفى صلاح وكيل النائب العام لنيابة منيا القمح .

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