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طائرة استطلاع بريطانية تتجه إلى نيجيريا للمساعدة في جهود البحث عن الفتيات المختطفات

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طائرة استطلاع بريطانية تتجه إلى نيجيريا للمساعدة في جهود البحث عن الفتيات المختطفات طائرة استطلاع بريطانية تتجه إلى نيجيريا للمساعدة في جهود البحث عن الفتيات المختطفات

ارشيفية

غادرت طائرة استطلاع بريطانية المملكة المتحدة للمساعدة في جهود البحث عن الفتيات المختطفات فى نيجيريا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن طائرة استطلاع تتبع القوات الجوية الملكية غادرت المملكة المتحدة للمساعدة في البحث عن الفيتات اللاتي اختطفتهن جماعة “بوكو حرام” الإسلامية المتشددة بنيجيريا، وذلك بعد مشاركة وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس في قمة عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس حول الأمن في نيجيريا ومواجهة “بوكو حرام”.

يشار إلى أنه يتواجد في أبوجا فريق من الخبراء البريطانيين للتنسيق مع نظرائهم الأمريكيين في إطار جهود العثور عن الطالبات المختطفات.

وكانت جماعة “بوكو حرام” قد بثت يوم الاثنين الماضي تسجيلا مصورا يظهر أكثر من 100 من الفتيات المختطفات، وطالبت فيه بالإفراج عن أعضاء من الحركة تحتجزهم النيجيرية مقابل إطلاق سراح الفتيات.

 

 

أ ش أ

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