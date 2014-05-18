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ضبط عاطل بحوزته 140 طلقة خرطوش بالمنيا

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ضبط عاطل بحوزته 140 طلقة خرطوش بالمنيا ضبط عاطل بحوزته 140 طلقة خرطوش بالمنيا

المتهم بحوزته المضبوطات

نجحت وحدة مباحث ديرمواس بالمنيا ، اليوم الاحد ، برئاسة المقدم أحمد سلامة رئيس مباحث المركز، من ضبط 140 طلقة خرطوش وفرد خرطوش، بحوزة عاطل، مختبئا بالزراعات بدلجا، أثناء عملية تمشيط الزراعات بالقرية.

وتلقى اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام حملة أمنية بتمشيط الزراعات بقرية دلجا تمكنت من ضبط عامر مسعد أبوكريشة -50 سنة- عاطل وبحوزته 140 طلقة خرطوش وفرد خرطوش ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3497 إداري دير مواس.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وإخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات مع المتهم .

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