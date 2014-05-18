سعيد: نرحب بانضمام أعضاء من “المصري الديمقراطي” لـ”المصريين الأحرار”.. وأتمنى اندماج الحزبين

عقد منذ قليل حزب المصريين الأحرار مؤتمر صحفي بمقر الحزب في حي الزمالك لإعلان انضمام أعضاء من حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي وأبرزهم الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المستقيل بحضور عدد من قيادات المصريين الأحرار .

ورحب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالمنضميين الجدد للحزب ، قائلًا ” إن انضمام عدد من قيادات حزب المصري اليمقراطي الإجتماعي لنا تقوية لدورنا السياسي في الشارع المصري .

وقدم سعيد الشكر للدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، قائلًا ” لتفهمه أمور كثيرة ولم يزعجه أنضمام كوادر من حزبه للمصريين الأحرار وأتمنى الأندماج في حزب واحد ”

وأكد رئيس المصريين الأحرار ” أن دور الحزب السياسي ليس تقديم خدمات والزيت والسكر للمواطنين ولكن دوره وضع تشريعات قوية لخدمة المواطنين في الحياة العامة .