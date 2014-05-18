وفاة سجين بالأقصر بعد صراع مع مرض التليف الكبدي

توفي سجين بمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر بعد صراع مع مرض التليف الكبدي بمستشفي الأقصر الدولي.

كان اللواء مصطفي بكر، مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا بالواقعة من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

تبين أن السجين ‘ حسن محمود كارم سيد ‘ -54 سنة -موظف ‘ ومقيم بقرية ‘الدير’ التابعة لمركز اسنا جنوب الأقصر، بعد وصوله لمستشفى الأقصر الدولي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية توفي بسبب تدهور حالته الصحية وأن المتوفي كان مسجونا على ذمة القضية رقم 5974جنايات اسنا لسنة 2014 شروع في قتل.

تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.