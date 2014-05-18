كشف غموض مقتل اثنين بطريق الكريمات وضبط الجناة والأسلحة الآلية المستخدمة‎

نجح ضباط قسم شرطة التبين فى القبض على المتهمين المتورطين فى مقتل اثنين بطريق الكريمات وبحزتهم أسلحة .

وكان قسم شرطة التبين،قد تلقى بلاغاً يفيد بقيام أربعة أشخاص بالشروع في سرقة سيارة كرها عن مستقليها نتج عن ذلك وفاة قائدها المدعو”عطية فايز مبارك” وأثناء هروبهم أطلقوا بعض الأعيرة تجاه بعض الأعراب فبادلوهم إطلاق الأعيرة النارية نتج عن ذلك وفاة أحدهم ويدعى “سيد عبد المنعم قرني” وإصابة الآخر ويدعى “حسام انور حسب الله “ولاذا الآخران بالفرار،وما أسفرت عن تحريات المباحث إلي أن وراء ارتكاب الحادث المتوفي والمصاب المنوه عنهما بالإشتراك مع كل من “إسماعيل شعبان عبد العال السيد , أحمد محمود محمد حسانين ” وضبط الأول وبحوزته بندقية آلية .

ووبناءً على توجيهات اللواء”علي الدمرداش” مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة ضبط مرتكبي الحادث فقد تمكن المقدم محمد العسيلي رئيس مباحث التبين وضباط مباحث القسم من ضبط الأول في اليوم التالي لوقوع الجريمة وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مللي ،كما تمكن العقيد أحمد عبد العزيز مفتش مباحث الجنوب من ضبط الأخير خلال الحملة الأمنية التي تقوم بها المديرية على مناطق حلوان والتبين.

وتبين أنه يدعي “أحمد محمود محمود محمد” 23 سنة لا يعمل ومقيم دائرة مركز الصف جيزة (وشهرته احمد كرشة) وبحوزته البندقية الآلية الأخرى عيار 7.62×39 مللي وبداخلها عدد ( 5 ) طلقات من ذات العيار وبمواجهتهم أمام اللواء محمد قاسم اعترفا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتوفي والمصاب السابق ذكرهم ،فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وجاري تطوير مناقشته للوقوف علي مدي نشاطه الإجرامي وما ارتكبوه من حوادث مماثلة.