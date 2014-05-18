بالصور.. الإعلام والمجتمع المدنى يطلقون حملة لتنمية حلايب وشلاتين

قامت مؤسسة صناع الحياة مصر بمشاركة جمعيات تنموية اخرى بتنظيم زيارة تضم عددا من أعضائها وبعض من العاملين بالاعلام الى مدينتي الشلاتين وحلايب.

> وتأتي الزيارة في اول فعالية ميدانية بعد إطلاق حملة تطوعية مشتركة لتنمية الشلاتين وحلايب

> كانت مؤسسة المجتمع المدني قد باشرت نشاطها التنموي بالمنطقة الحدودية جنوب مصر بعد الثلاثين من يونيو من العام الماضي وقامت بتنظيم برنامج ‘قدوة’ لتعزيز الانتماء لدى طلاب المدارس غير تنظيم عدد من القوافل الطبية للعلاج الى جانب مشروعات مرتقبة عدة مثل دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطباء والتمريض وإنشاء مركز لصحة الاسرة، فتح فصول محو الأمية الى جانب تعليم حرفة ، تطهير وحفر ورفع كفاءة آبار مياه الشرب في المناطق الجبلية .

> وقالت دينا صلاح مقدمة البرنامج الإذاعي براديو مصر ومنسق الحملة انها كانت قد أطلقت الحملة إعلاميا من خلال برنامجها ‘طلعت شمس النهردة’ من خلال تخصيص حلقة يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك إيمانا منها بان الفرقة ضعف والقوة في الوحدة وهو ما تحتاج اليه بلادنا في الفترة الحالية من تاريخها الحرج اما عن اختيارها للشلاتين وحلايب.

> واضافت فى تصريح لوكالة انباء الشرق اﻻوسط ان السكان هناك يعيشون حياة بدائية ولديهم من الموارد ما يجعلهم يعيشون حياة كريمة وانه يجب الاهتمام بهذه الارض ليعود النفع على الجميع، غير تحفيز الحكومة متمثلة في الوزارات خاصة الاعلام بعد ان قامت د. درية شرف الدين وزير الاعلام بوضع حجر أساس اول محطة إذاعية بـ الشلاتين وحلايب في الثالث عشر من مارس الماضي وذلك للاسراع من بالتنمية بناء على توصيات رئيس الوزراء

> وقالت رشا الشامي رئيس التحرير التنفيذي لوكالة أنباء أونا والمشاركة في الحملة ان الحكومة أعلنت عن مشروعات ضخمة لتنمية المنطقة على مرحلتين تنتهي الاولى منها في الثلاثين من يونيو المقبل باعتمادات ضخمة وهو ما يجب ان يكون قيد المتابعة والرقابة من قبل الاعلام والمؤسسات المدنية على حد سواء .

> واضافت ان السبب الرئيس من الزيارة هو إطلاق الحملة بشكل فعلي والوقوف على الواقع الإنساني للمصريين من سكان المنطقة فالتنمية الحقيقة لا يمكن ان تتجاوز المواطن الى مشروعات بنية تنموية دون ان تسهم في خلق يقين ووعي جمعي بانه جزء من كل الشعب المصري وان صوت العاصمة حتما سيصلهم.

> وقالت د. راندا فخر الدين مدير برامج الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المراة والطفل والتي انضمت الى الزيارة لتتعرف على احتياجات الفتيات صغيرات السن ورصد العادات والتقاليد وما اذا كان من شأنها ان تضر بالصحة العامة انها تهدف الى وضع برامج متخصصة للنهوض وتلبية الاحتياجات المراة خاصة بما يتناسب مع بيئتها ومتطلبات الواقع الاجتماعي .