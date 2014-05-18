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ضبط بلطجي أطلق الرصاص على 5 مواطنين بسمالوط لفرض إتاوات عليهم

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ضبط بلطجي أطلق الرصاص على 5 مواطنين بسمالوط لفرض إتاوات عليهم ضبط بلطجي أطلق الرصاص على 5 مواطنين بسمالوط لفرض إتاوات عليهم

أرشيفية

أصيب 5 مواطنين بقرية منقطين التابعه لمركز سمالوط بالمنيا, إثر قيام بلطجي بإطلاق الرصاص عليهم, لفرض الإتاوات وإبتزازهم, وتم ضبطه وبحوزته بندقيه خرطوش.

تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا,إخطاراً من العميد طاهر رفعت مأمور مركز شرطة سمالوط, بضبط عيد”ر.ع” -34 سنه – بلطجي, لقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي علي 5 مواطنين بقرية منقطين التابعه لدائرة المركز, في محاوله منه لإجبارهم علي دفع إتاوات وأبتزازهم بالقوه, وتم ضبط بندقيه خرطوش محلية الصنع بحوزة المتهم, وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تم التحفظ علي المتهم والسلاح المضبوط, وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشته, وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.

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