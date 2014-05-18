الخميس .. لجنة من الاتحاد الأوروبي تبدأ التفتيش على قرية البضائع بمطار الأقصر

تبدأ لجنة من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل ولمدة يومين إجراءات التفتيش على قرية البضائع في مطار الأقصر الدولي بعد اعتماد لوائح جديدة كإجراءات احترازية لأمن النقل الجوى.

وقال الكابتن محمود العربي مدير مطار الأقصر الدولي أنه في حالة اجتياز المطار لهذا التفتيش فانه سيحصل علي شهادة نقل البضائع والبريد لأكثر من 40 طن شهريا بدلا من 20 طن فقط ، مشيرا الي أن اللوائح الجديدة تتضمن ضرورة حصول شركات الطيران العاملة خارج دول الاتحاد الأوروبي على شهادة “Acc3″ كناقل جوى معتمد لضمان الالتزام بمعايير أمنية محددة يتم تطبيقها على صادرات دول العالم الثالث من البضائع والبريد ابتداءً من أول يوليو القادم .

وأضاف العربي أن هذا الإجراء في حال اجتيازه سينقل مطار الأقصر من الدائرة البيضاء الي الدائرة الخضراء حيث تقل المطالب وإجراءات التأمين التي تطلبها دول الاتحاد الأوروبي .

وأشار مدير مطار الأقصر الدولي الي ان التفتيش على قرية البضائع سيبدأ أولا وتشمل الإجراءات التي تقوم بها الشركة والجهات الأمنية لتأمين البضائع والبريد منذ دخولها المطار وحتى شحنها على الطائرات .