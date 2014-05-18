أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخميس .. لجنة من الاتحاد الأوروبي تبدأ التفتيش على قرية البضائع بمطار الأقصر

Google+ Print
الخميس .. لجنة من الاتحاد الأوروبي تبدأ التفتيش على قرية البضائع بمطار الأقصر الخميس .. لجنة من الاتحاد الأوروبي تبدأ التفتيش على قرية البضائع بمطار الأقصر

مطار الاقصر الدولى

تبدأ لجنة من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل ولمدة يومين إجراءات التفتيش على قرية البضائع في مطار الأقصر الدولي بعد اعتماد لوائح جديدة كإجراءات احترازية لأمن النقل الجوى.

وقال الكابتن محمود العربي مدير مطار الأقصر الدولي أنه في حالة اجتياز المطار لهذا التفتيش فانه سيحصل علي شهادة نقل البضائع والبريد لأكثر من 40 طن شهريا بدلا من 20 طن فقط ، مشيرا الي أن اللوائح الجديدة تتضمن ضرورة حصول شركات الطيران العاملة خارج دول الاتحاد الأوروبي على شهادة “Acc3″ كناقل جوى معتمد لضمان الالتزام بمعايير أمنية محددة يتم تطبيقها على صادرات دول العالم الثالث من البضائع والبريد ابتداءً من أول يوليو القادم .

وأضاف العربي أن هذا الإجراء في حال اجتيازه سينقل مطار الأقصر من الدائرة البيضاء الي الدائرة الخضراء حيث تقل المطالب وإجراءات التأمين التي تطلبها دول الاتحاد الأوروبي .

وأشار مدير مطار الأقصر الدولي الي ان التفتيش على قرية البضائع سيبدأ أولا وتشمل الإجراءات التي تقوم بها الشركة والجهات الأمنية لتأمين البضائع والبريد منذ دخولها المطار وحتى شحنها على الطائرات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا