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جنايات سوهاج تقرر رفع جلسة محاكمة 119 إخوانيا للاستراحة‎

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جنايات سوهاج تقرر رفع جلسة محاكمة 119 إخوانيا للاستراحة‎ جنايات سوهاج تقرر رفع جلسة محاكمة 119 إخوانيا للاستراحة‎

أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله و بأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين، رفع جلسة محاكمة 119 متهما من أعضاء جماعة الإخوان بسوهاج للاستراحة بعد الانتهاء من سماع ومناقشة 7 من شهود الأثبات.

كانت النيابة العامة بسوهاج قد أحالت 119 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها واستعمال القسوة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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