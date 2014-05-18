بديع: تاريخ الإخوان ناصع البياض.. واتهامنا بالتخابر “افتراء وكذب”

سمحت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة لمحمد بديع المرشد العام للإخوان بالخروج من قفصه وتوجيه الحديث إليها من امام منصة القضاة.

وقال بديع-المتهم هو و47 اخرين بقضية قطع الطريق الزراعى بقليوب- ان تلك المحاكمة تعد مشهداً مصوراً فى الملأ الأعلى ، مضيفا: “سنلاقى ربنا فى الأخرة امام محكمة العدل الألهية وان لم يتحقق العدل فى الدنيا فسوف يتحقق فى الأخرة”.

ودافع المرشد العام لجماعة الاخوان عن تاريخ الجماعة قائلا: “الجميع يشهد ان تاريخ جماعة الإخوان لم يستُخدم خلاله اي عنف او ارهاب، ولكن الإرهاب الحقيقى هو من يقف وراءه كل من ارتكب قتل المصلين وحرق المساجد فى العلانية، معقبا بقوله: “لكننا لم نرد على اى عدوان علينا ، فنحن ندعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة”.

وتابع بديع بقوله: “الجماعة ناضلت مع فلسطن ضد اليهود فى الحرب، والأن يتهموننا بالتخابر مع حماس ضد الشعب المصرى وهذا افتراء وكذب، فتاريخنا ناصع البياض وكذلك تاريخ القضاء المصرى ناصع البياض”.

وفى سياق متصل اكد بديع ان جماعة الاخوان عانت على مر تاريخها من المحاكمات العسكرية ، ولكنه عاد ليقول: “رغم ذلك نؤكد على حبنا لجيشنا ، وخدمت مصر 50 عاما فى الجامعات وسأظل ارفع رايتها”.