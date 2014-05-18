أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«القومى لحقوق الإنسان»: لا مخالفات بشأن تصويت المصريين بالخارج

Google+ Print
«القومى لحقوق الإنسان»: لا مخالفات بشأن تصويت المصريين بالخارج «القومى لحقوق الإنسان»: لا مخالفات بشأن تصويت المصريين بالخارج

 

عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لم يرد للمجلس أو وزارة الخارجية أو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أى شكاوى أو تجاوزات بشأن تصويت المصريين بالخارج خلال الايام الثلاثة.

وأضاف شكر, فى تصريحات خاصة لـ “وكالة أونا”: “هناك من يقول من جانب حملة صباحى إنهم يقومون بتوثيق مخالفات لاحظوها وسيقومون بإبلاغها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة،لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤشر على وجود شكاوى,وهى مجرد ملاحظات غير مؤكدة”.

واوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان,أن وحدة متابعة الانتخابات المُشكلة من جانب المجلس سيبدأ عملها فى المراقبة قبل بدء التصويت بيومين , مشيراً إلى أن دورها حالياً يقتصر على تدريب المراقبين التابعين للمنظمات و المراكز الحقوقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا