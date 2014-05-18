«القومى لحقوق الإنسان»: لا مخالفات بشأن تصويت المصريين بالخارج

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لم يرد للمجلس أو وزارة الخارجية أو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أى شكاوى أو تجاوزات بشأن تصويت المصريين بالخارج خلال الايام الثلاثة.

وأضاف شكر, فى تصريحات خاصة لـ “وكالة أونا”: “هناك من يقول من جانب حملة صباحى إنهم يقومون بتوثيق مخالفات لاحظوها وسيقومون بإبلاغها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة،لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤشر على وجود شكاوى,وهى مجرد ملاحظات غير مؤكدة”.

واوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان,أن وحدة متابعة الانتخابات المُشكلة من جانب المجلس سيبدأ عملها فى المراقبة قبل بدء التصويت بيومين , مشيراً إلى أن دورها حالياً يقتصر على تدريب المراقبين التابعين للمنظمات و المراكز الحقوقية.