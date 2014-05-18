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“بديع” للقاضى: آخر تقرير لمركز بحثي إسرائيلى “الإخوان أشد أعدائنا”

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“بديع” للقاضى: آخر تقرير لمركز بحثي إسرائيلى “الإخوان أشد أعدائنا” “بديع” للقاضى: آخر تقرير لمركز بحثي إسرائيلى “الإخوان أشد أعدائنا”

محمد بديع

تحدث مرشد جماعة الإخوان محمد بديع أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، المرافعات فى قضية اتهام 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان، بقطع طريق قليوب ،قائلاً إن :”أخر تقرير صدر فى 2013 من مركز بحثى استراتيجى إسرائيلى يؤكد أن الإخوان الملسمين هم أشد أعداء إسرائيل “.

ويحاكم فى تلك القضية عدد من القيادات من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات فى قضية أحداث قطع الطريق الزراعى بقليوب.

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