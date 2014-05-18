بالمستندات و الصور: “أصحاب الأكشاك” يغلقون استقبال “الدمرداش”.. والأطباء: هناك تواطؤ بين “المرافق” والبلطجية

مدير مستشفى الدمرداش يستغيث.. و”الداخلية”: هناك دراسة أمنية

الأطباء: هناك تواطؤ بين شرطة المرافق وأصحاب الأكشاك

مدير المستشفى: أصحاب الأكشاك هددوني بالقتل.. والشرطة لا تلتزم بتطبيق القانون

رئيس جامعة عين شمس: الوضع خطير.. ونطالب الدولة بحمايتنا

تحقيق: مارينا ميلاد

ذهب أمين مجدي- سائق تاكسي- منذ عدة أيام بوالدته التي تعاني من مرض سرطان الرئة وهي في حالة خطرة إلى قسم الاستقبال بمستشفى الدمرداش العام فرفض الأمن دخوله بسبب إغلاق جميع أقسام الاستقبال و انتهاء موعد عمل العيادات الخارجية .. وبعد عدة ساعات استطاع مجدي الوصول لشخصية –رفض ذكر اسمها- قامت بالتوسط له للدخول بوالدته إلى قسم الاستقبال التي توفيت بعد دخولها بحوالي 3 ساعات بسبب التأخر في وضع جهاز التنفس الصناعى – بحسب روايته.

توجهت وكالة ONA للأنباء إلى مستشفى الدمرداش العام لرصد الأوضاع هناك ومعرفة سبب إغلاق أقسام الاستقبال بمستشفيات (الجراحة و الباطنة و الأطفال و النساء و الولادة) قرابة الشهر..وبمجرد تخطى البوابة الرئيسية للمستشفى وسط زحام شديد من الطلبة و المرضى و الاطباء و الزائرين.. وجدنا كافيتريات كثيرة متراصة داخل سور المستشفى ، تنبعث منها أدخنة «الشيشة»،وتتعالى أصوات الأغانى الشعبية فى أرجائها،ويحيط بها عربات و أكشاك الأطعمة المختلفة.

و بسؤال العاملين عن سبب إغلاق أقسام الاستقبال , قالوا:”أقسام الاستقبال أُغلقت بعد تعدى أصحاب تلك الأكشاك الموجودين داخل المستشفى على أفراد الأمن نتيجة مشاجرة سببها عدم التزامهم بالأماكن المخصصة لهم ، ولم تتدخل الشرطة لحل الأزمة حتى الآن مما جعل إدارة المستشفى تقوم بإغلاق أقسام الاستقبال كوسيلة ضغط على الحكومة للتدخل وإزالة الاكشاك غيرالمرخصة وفقاً للقانون.”

ساعة الذروة

وبحلول الثانية ظهراً تغلق العيادات الخارجية- التي تستقبل روادها منذ الثامنة صباحاً- أبوابها و من ثم تبدأ معاناة المرضى الذين يصطفون فى طوابير ،أغلبهم ذو حالات شديدة الخطورة , يتشاجرون مع أفراد الأمن الذين يحاولون منعهم من الدخول قائلين:”تعالوا بكره لما العيادات تفتح” ، و ربما ينصحونهم بالذهاب لمستشفى خاص إلى أن تنتهى المشاجرات دون جدوى و ينصرف المرضى حاملين آلامهم..وهم يرددون:”حسبنا الله و نعم الوكيل فيكوا..هتروحوا من ربنا فين”.

اتهامات متبادلة

“الكافيتريات قافلة الشارع قدام مستشفى النساء و الولادة والناس مش عارفة تمشى وأصحابها بيتعدوا على أى حد يكلمهم و يقول أنهم متجاوزين أو اللى بيعملوه غير قانونى,وحولوا الحديقة اللى قدام المستشفى وكر للشيشة و المخدرات..الكلام ده بدأ من بعد الثورة,ودلوقتى محدش عارف يواجههم أو يوقفهم,و الادارة قالت إن أقسام الاستقبال اتقفلت للسبب ده و ممكن يكون فى سبب تانى الله اعلم” .. هكذا قال أفراد الأمن الخاص بالمستشفى عند سؤالهم.

حاولنا الحديث مع أصحاب هذه الكافيتريات و لكنهم رفضوا.. أما (م.ع) عامل بإحدى الكافيتريات فوافق بصعوبة على الحديث لـ “وكالة اونا” قائلاً :”ده اكل عيشنا..هنروح فين؟”,ورداً على الاتهامات الموجهة لهم بالتعدي على الأمن و العاملين و الأطباء و استخدام الاسلحة,يقول:”شوية من زمايلنا ممكن يعملوا تجاوزات لكن ده مش معناه أن كلنا كده,وأفراد الأمن عايزين يوقفوا حالنا وهما اللى بيبدأوا بالتعدى علينا”.

فيما يرى الدكتور أحمد حسين أحد أطباء الجراحة بالمستشفى أن هناك تواطؤاً بين شرطة المرافق وأصحاب الاكشاك و هو ما يفسر عدم تدخل الشرطة لحل الازمة و إزالة هذه الاكشاك المخالفة حتى الآن، مؤكداً أن غلق أقسام الاستقبال قرار خاطئ لأنه فى غير مصلحة المريض ولكنه وسيلة للضغط على الدولة.

ويوضح حسين أن أصحاب الكافيتريات والأكشاك يقومون بالتعدي بالألفاظ و أحياناً بالأيدي على أفراد الأمن والعاملين والأطباء، قاموا بالتعدي لفظياً على مدير المستشفى منذ فترة، وتساءل: “كيف نقدم خدمة علاجية للمرضى ونحمى حياتهم ونحن نُهان وغير آمنين؟”.

كما قال الدكتور محمد حسن، مدير عام مستشفى الدمرداش “دى مش مجرد كافيتريات وأكشاك أطعمة؛دى بؤر إجرامية يجب إزالتها فوراً” ، مؤكداً أن الكافيتريات الموجودة داخل المستشفى مخالفة وغير مرخصة,وتحديداً الموجودة أمام حديقة «المحمدى»، فتمارس الكثير من المخالفات كاستخدام الـ«شيشة»,كما يوجد بداخلها«مخدرات» و«أسلحة», موضحاً أن إدارة المستشفى طالبت فى شكاوى قدمتها إلى رئاسة الحى و مدير أمن القاهرة و المحافظة ووزارة الداخلية للتدخل لازالة تلك الاكشاك منذ أكثر من 8 أشهر،ولكن جاء الرد من جانب وزارة الداخلية بـ”أن هناك دراسة و خطة أمنية للإزالة و قد يستغرق الأمر بعض الوقت” ، كما تم تحرير محاضر فى قسم الشرطة تثبت وقائع التعذيب و الاعتداء على العاملين و الأطباء” .

وحصلت “وكالة اونا”على نسخة من تلك المحاضر و الشكاوى ، إضافة إلى إخطارات من جانب رئاسة الحى بإزالة جميع الأكشاك و الفتارين المقامة داخل حرم مستشفيات جامعة عين شمس,فضلاً عن خطابات تحذيرية للمستشفى من الادارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة,والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوحدة مباحث مصر الجديدة.

و أكد مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس “نحن لا نستطيع مواجهة هؤلاء البلطجية,خاصة و أن أمن المستشفى أعزل وغير مسلح” ، كاشفاً عن أن بعض أفراد الشرطة يتواطأون مع هؤلاء ,فى الوقت الذى يتجاوز فيه ربح تلك الكافيتريات يومياً الـ 2000 و 3000 جنيه .

كما أشار إلى أن ” أصحاب أكشاك الاطعمة يستخدمون مواقد الغاز بطريقة عشوائية ، مما قد يؤدى لاندلاع حرائق داخل المستشفيات و ربما يصل الأمر إلى كارثة إذ يوجد بجانب تلك الأكشاك خزانات سولار وأكسجين , بالاضافة إلى سرقتهم للتيار الكهربى و تكسيرهم لسيارات الاسعاف ” .

و أضاف مدير عام المستشفيات ، إنه تعرض للتهديد بالقتل فى حال إزالة هذه الأكشاك ، مطالباً بتوفير الأمن والحماية للمستشفى والعاملين بها ، موضحاً أن قرار إغلاق أقسام الاستقبال جاء من رئيس جامعة عين شمس بعد إطلاعه على الأوضاع بالمستشفيات ، حيث أن القرار وسيلة للضغط على الحكومة للتدخل و أيضاً لتقليل الدخل الذى يحصل عليه أصحاب الكافيتيريات ، مضيفاً :”أن هناك شكاوى من المرضى ولكنهم لا يعلمون ما يحدث وما يتعرضون له من مخاطر طوال الوقت”.

وكشف حسن لـ”اونا” عن أنه سوف يتم فتح جميع أقسام الاستقبال بمستشفيات جامعة عين شمس أثناء فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة,المقررإجراؤها يومى 26 و 27 مايو الجارى,مؤكداً أنها مسئولية قومية.

الوضع خطير

و من جانبة قال الدكتور حسين عيسى ، رئيس جامعة عين شمس ” إن قرار إغلاق أقسام الاستقبال بالمستشفى جاء بعد إستعراض الاوضاع الامنية داخل المستشفى مع المديرالعام و عميد كلية الطب ، حيث تبين خطورة الوضع الامنى و تهديد حياة الاطباء و المرضى و العاملين بشكل مستمر ” ، موضحاً أن المستشفى ليس لديها إمكانيات لمواجهة أصحاب الأكشاك المخالفة,ولذا طالبت كافة الجهات المعنية و على رأسها وزارة الداخلية بالتدخل لحماية المستشفى, ولكن لم توجد أى إستجابة”.

ويضيف عيسى, فى تصريحات خاصة لـ “وكالة اونا”,أنه فى ظل وجود إضراب للأطباء قدمت المستشفى خدماتها يومياً طوال الـ 24 ساعة , ولكن فى الفترة الأخيرة بات من الصعب الاستمرار فى العمل مساءاً , وذلك حفاظاً على أرواح الأطباء و المرضى, خاصة بعد وصول تهديدات بالقتل لهم , مطالباً الدولة بتحمل مسئوليتها فى حماية المستشفيات.