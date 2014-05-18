بالصور: محافظ أسيوط يشهد حفل افتتاح مهرجان مسرح فرق الإقليم‎

شهد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط حفل افتتاح “مهرجان المسرح لفرق الإقليم” الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة وأقامته على مسرح قصر ثقافة أسيوط برعايته وتحت اشراف الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الاحتفالية الدكتورة فوزية أبو النجا رئيس الاقليم والمهندس مجدى سليم سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير المساعد ومدير عام الثقافة عبد العال زهران وضياء مكاوى مدير القصر ولفيف من القيادات التنفيذية والمثقفين والفنانيين وعدد كبير من المواطنين.

يقدم مهرجان مسرح الإقليم خلال أسبوع مجموعة كبيرة من العروض المسرحية المترجمة إلى العربية بدأت فى حفل الافتتاح بمسرحية ” هاملت ” لوليم شكسبير وأخرجها للمسرح محمد شحات دسوقى وعرضتها الفرقة القومية المسرحية تليها يوم الاحد عرض مسرحية “حالة طارئة” لفرقة سوهاج القومية والاثنين 19 مايو “الفاضى يعمل قاضى” لفرقة قصر أبنوب والثلاثاء “عيون بهية” لفرقة قصر موط والاربعاء عرض “ليلة النوروز” لفرقة بيت اخميم والخميس عرض “الحضيض ” لفرقة قصر أبوتيج ويقدم القصر يوم الجمعة القادم عرض ” الهلالى ” لفرقة قصر ساحل سليم ويختتم المهرجان عروضه السبت القادم بعرض ” الليلة نضحك ” لفرقة المنيا القومية.

وقال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن تقديم الاعمال العالمية على مسارح الأقاليم يعد خطوة إبداعية من فناني ومسئولي المسرح وعرضها في الأقاليم يثرى بالتأكيد الحالة الابداعية لدى الجمهور في المحافظات المصرية ، لافتاً أنه على الرغم من كل الصعوبات والأزمات العاصفة التي تمر على أمتنا فنحن قادرون على الإبداع وتقديم كل ما يبرز حضارة مصر وعظمة شعبها وما يترجم آمال وأحلام وواقع المصريين.

وأثنى المحافظ على العرض المتميز والجهود المبذولة من الفنانيين المشاركين فيه وفريق العمل بالكامل من مخرجيين وفنيين وطالب القائمين على الثقافة فى أسيوط بتقديم المزيد من الاعمال الفنية للترويح عن المواطن الاسيوطي.

وأكدت فوزية ابو النجا رئيس الاقليم أن هيئة قصور الثقافة تقوم بدورها رغم ما تعانيه من صعوبات خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير مشدداً على ضرورة عودة المسرح إلى قمة مجده مضيفاً أن الهيئة العامة لقصور الثقافة قامت بإنشاء 27 مسرحاً متنقلا في جميع أنحاء الجمهورية ليصل الفن والابداع إلى كل مواطن على أرض مصر.. وفي نهاية العرض صعد المحافظ إلى المسرح وقام الفنانون بالتقاط الصور التذكارية معه كما قرر المحافظ منح فرقة أسيوط المسرحية 10 ألاف جنيه.