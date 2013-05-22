"الأعلى للجامعات": وقف قبول طلاب التعليم المفتوح بفنون جميلة الإسكندرية

قال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر وقف قبول الطلاب ببرامج العمارة بنظام التعليم المفتوح بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

وأكد نقيب المهندسين، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للجامعات أخطر كلا من رئيس جامعة الإسكندرية وعميد كلية الفنون الجميلة.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية أنشأت أقساماً بالكلية بنظام التعليم المفتوح بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأضاف أن شعبة العمارة لن توافق على قيد الطلاب الحاصلين على شهادات من هذه الأقسام.