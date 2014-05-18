باللقب الخامس.. فينجر يعادل رقم فيرجسون

دخل مدرب أرسنال أرسين فينجر تاريخ بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد أن حقق لقبه الخامس في البطولة العريقة.

وحقق ارسنال اللقب بفوزه على هال سيتي 3-2 بعد وقت إضافي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي مساء السبت.

البطولة هي الخامسة التي يحققها فينجر في كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال بعد أعوام 1998، 2002، 2003 و2005.

وعادل فينجر الرقم الذي حققه من قبله مدربين اثنين في تاريخ البطولة هم الاسكتلندي توماس ميتشيل الذي حقق ألقابه الخمسة مع بلاكبرن روفرز أعوام 1884، 1885، 1886، 1890 و1891، ومواطنه السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد أعوام 1990، 1994، 1996، 1999 و2004.

بينما يبقى الرقم القياسي لأكثر مدير فني حقق لقب البطولة مسجلاً بإسم أسكتلندي آخر هو جورج رامزي، الذي حقق اللقب ستة مرات مع فريق أستون فيلا أعوام 1887، 1895، 1897، 1905، 1913 و1920.

اللقب أيضاً هو السادس في تاريخ البطولة الذي يحققه مدرب فرنسي، فبالإضافة لألقاب فينجر الخمسة حقق البطولة فرنسي آخر هو جيرار أولييه مع ليفربول عام 2001، وهو أكبر عدد من الألقاب يحققه مدربون من جنسية خارج الجزر البريطانية.