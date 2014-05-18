2014 عام المستضعفين كرويا في الأرض

أوشك موسم 2013-2014 على النهاية إلا أن الغالبية العظمى من المسابقات الكروية تم حسمها ومعرفة بطلها إلا أن هذا الموسم شهد تتويج العديد من الأندية الغائبة عن منصات التتويج.

وسواء في البطولات الإسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها شهد هذا الموسم إما فوز فريق مغمور باللقب أو عودة فريق كبير للفوز بالبطولة ليشهد الموسم انتصارات عديدة للمستضعفين كرويا.

الليجا

نبدأ مع الدوري الإسباني والذي شهد تقلبات عديدة بين ثلاثي القمة في الأسابيع الأخيرة إلا أن أتليتكو مدريد استطاع الحفاظ على حلمه بالتتويج بلقب الليجا لأول مرة منذ 1996، 18 عاما قضاها كأس الدوري الإسباني بعيدا عن خزائن أتليتكو مدريد قبل أن يفجر المفاجأة التي لم تكن متوقعة في بداية الموسم مع الأموال الكثيرة التي أنفقها برشلونة وريال مدريد.

كتيبة دييجو سيميوني والتي رحل عنها فالكاو كانت الفئة المستضعفة في الليجا هذا العام إلا أن التشولو استطاع قيادة الفريق للإعجاز وخطف لقب الليجا.

كأس إنجلترا

أعرق البطولات وأقدمها في التاريخ ابتسمت هذا العام لأرسنال الذي ابتعد عن البطولات لمدة 8 سنوات و11 شهرا و25 يوما بالتمام والكمال.. المدفعجية كسروا صيامهم عن البطولات أخيرا بعد أن بات فريق أرسين فينجر متخصصا في الفشل كما أطلق عليه مورينيو مدرب تشيلسي، لكن الفرنسي العجوز استطاع قبل نهاية الموسم أن ينجح فيما فشل فيه الاستثنائي وهو الخروج ببطولة هذا الموسم.

مشوار أرسنال لم يكن سهلا والقرعة لم تنصفه في أكثر من محاولة إذ تخطى توتنام وإيفرتون وليفربول وويجان حامل اللقب بالإضافة لفريق كوفنتري المتواضع حتى يصل للمرحلة النهائية التي لم تكن سهلة أيضا بعد تلقيه هدفين في أول 10 دقائق، المدفعجية استطاعوا قلب الطاولة والفوز 3-2 ليتوجوا باللقب الـ11 لهم في كأس إنجلترا.

كأس فرنسا

عام 2009 فاجئ فريق بالدرجة الثانية يدعى جونجان الجميع واستطاع الفوز بلقب كأس فرنسا بعد أن فاز على رين، بعدها بـ5 سنوات بات جانجون فريقا بالدوري الممتاز إلا أنه عاد ليتوج بلقب كأس فرنسا للمرة الثانية في تاريخه.

النادي الذي يمثل مدينة تعداد سكانها 8 آلاف نسمة فقط كتب تاريخا جديدا لنفسه بالفوز بكأس فرنسا على حساب رين أيضا بعد أن أطاح بموناكو من نصف النهائي.

كأس هولندا

ما هي إمكانية أن يفوز الفريق رقم 11 في جدول الترتيب بالدوري الهولندي على أياكس أمستردام 5-1 بعد التأخر بهدف في نهائي بطولة كأس هولندا؟ هذا ما فعله فريق بي إي سي زفوله المتواضع والتي تعد أكبر إنجازاته هو الوصول لنهائي نفس البطولة مرتين آخرها كان عام 1977 أو الصعود للممتاز.

زفوله لقن أياكس بطل الدوري درسا في مدينة روتردام بالتأكيد لن ينساه العملاق الهولندي أبد الدهر.

الدوري السعودي

بعد غياب أكثر من 19 عاما استطاع فريق النصر السعودي أن يتوج بلقب الدوري المحلي في بلاده بعد أن قدم مستوى رائع فاجئ به الجميع ليخطف اللقب من غريمه التقليدي الهلال والذي عادة ما يكون المرشح الأول للفوز بالبطولة.

الطريف أن الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي يذهب لفريق كان أقل حظوظا من منافسيه للفوز بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق الفتح في 2013.