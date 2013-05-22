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محكمة جنوب القاهرة تزور مستشفى 57357 لسرطان الأطفال

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محكمة جنوب القاهرة تزور مستشفى 57357 لسرطان الأطفال محكمة جنوب القاهرة تزور مستشفى 57357 لسرطان الأطفال

قام وفد من محكمة جنوب القاهرة، يضم كلاً من المستشار مكرم السودانى نائب رئيس المحكمة والمستشار أيمن مهران مدير إدارة التنفيذ، والمستشار نبيل عباس والمستشار أمير عاصم والمستشار باهر العجوز والمستشار أحمد يحيى وعدد من الموظفين بالمحكمة، بزيارة رسمية إلى مستشفى 57357، وذلك لتقديم درع المحكمة والتبرع بمبلغ مالى للمستشفى يتم توفيره بشكل شهرى من رواتب القضاه والمواظفين بالمحكمة.

كان فى استقبال الوفد أحمد عبد المنعم رئيس قسم العلاقات العامة بالمستشفى، والذى أكد أن وزارة العدل تقوم بتقديم مساعدات مالية للمستشفى ولكن تعتبر هذه أول زيارة رسمية للمستشفى منذ إنشائها.

وأكد عبد المنعم ان العلاقات الإنسانية تعد فى المرتبة الأولى، ثم قام بعمل جولة داخل المستشفى لإستعراض طرق إستقبال المرضى وكيفية التعامل مع مريض السرطان وأن المستشفى تستقبل أكبر عدد من مرضى السرطان.

وشهدت الزيارة تقديم الوفد القضائى لدرع المحكمة ومكتوب عليه "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، "ومن قضاة محكمة جنوب القاهرة إلى مستشفى 57357 وفاء للوطن ولشعب العظيم".

ورحب الدكتور شريف ابو النجا مدير المستشفى بالوفد القضائى مؤكدا أن نسبة الشفاء فى المستشفى وصلت إلى من نسبة 10% إلى نسبة 72% بعد 6 سنوات من إنشاء هذا الصرح الطبى، وإنهم بصدد إنشاء مستشفى بمدينة طنطا سوف تكون نقلة فى مجال علاج الامراض السرطانية وإنشاء كلية للتمريض لسد العجز فى هذا المجال وتخريج دفع على أعلى دراجات التطور العلمى والتكنولوجيى بالاضافة مد جسور العلاقات الخاجية والبحث العلمى.

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مصر 365

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