الآيس كريم بنكهات شهيّة

يجمع مكوّن الآيس كريم بنكهة الفانيليا بين هذه الوصفات، وهي تشكّل ضيافة غير تقليدية مع ارتفاع درجات الحرارة، علماً أنّها سهلة التحضير.

الآيس كريم مع المكسّرات

المقادير:

- 200 غرام من المكسرات (الجوز واللوز) غير المملّحة

- نصف كوب من السكر البني

- ربع كوب من الشراب الذهبي Golden Syrup

- 50 غراماً من الزبدة

- قبضة من الملح

- قبضة من «بيكربونات الصودا»

- نصف ملعقة صغيرة من روح الفانيليا

- لتران من الآيس كريم بنكهة الفانيليا

طريقة التحضير:

1- يسكب على صينية الخبز رذاذ «سبراي» الطهو غير اللاصق، وتوزّع المكسّرات المشكّلة عليها.

2- في قدر ذات قعر عميق، يخلط كلّ من السكر والشراب الذهبي والزبدة والملح، مع التحريك حتى ذوبان السكر. ثم، يغلى هذا الخليط، بدون تحريكه. ينزع عن النار، ويخلط مع «بيكربونات الصودا» وروح الفانيليا.

3- بخفّة، يسكب هذا الخليط فوق المكسّرات، حتى يغطّيها، ويخبز في فرن حامٍ على حرارة 160 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة، مع التحريك كل5 دقائق.

4- ينزع من الفرن، يبرّد، ثم يقسّم إلى قطع صغيرة. ثم يحرّك مع الآيس كريم، ويبرّد حتى يصبح صلب القوام، قبل التقديم.

(هذه المقادير تكفي من 8 إلى 10 أشخاص).



الآيس كريم بنكهة التوت

المقادير:

- 250 غراماً من التوت المشكّل الطازج أو المجلّد

- نصف كوب من السكر الناعم

- لتران من الآيس كريم بنكهة الفانيليا

للصلصة:

- 125 غراماً من التوت المشكّل الطازج أو المجلّد

- 70 غراماً من السكر الناعم

- ربع كوب من الماء

طريقة التحضير :

1- تقطّع نصف كميّة التوت (250 غراماً)، وتوضع جانباً.

2- تضرب الكميّة المتبقّية من التوت مع السكر الناعم، حتى يتشكّل خليط ناعم.

3- ينقل هذا الخليط إلى وعاء، ويضاف إليه الآيس كريم، مع التحريك. ثم، يخلط مع حبّات التوت المقطّعة.

4- في قدر عميقة متوسّطة مخصّصة للخبز، يسكب رذاذ «سبراي» الطهو غير اللاصق، وتغلّف بالنايلون، ويسكب فيها خليط الآيس كريم، ويغلّف بالنايلون مجدّداً، ويجمّد لمدّة ليلة كاملة.

5- لإعداد الصلصة: في مقلاة صغيرة، يخلط التوت المشكّل والسكر والماء، مع التحريك حتى ذوبان السكر، وغليان هذا الخليط. ثم، ينزع الخليط عن النار، ويدع ليبرد.

6 - ينزع مزيج الآيس كريم من المجمّدة قبل 20 دقيقة من التقديم، ثم يقطّع إلى قطع بسماكة 2.5 سنتيمتراً، ويوزّع على الأطباق، مع سكب الصلصة، ويزّين بالنعناع والفاكهة.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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