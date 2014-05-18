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هاربر تنافس والدتها على قلب دايفيد بيكهام

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هاربر تنافس والدتها على قلب دايفيد بيكهام هاربر تنافس والدتها على قلب دايفيد بيكهام

الأحد 18-05-2014 17:53

برغم أنّ Harper ليست الابنة الوحيدة لنجم كرة القدم الشهير David Beckham، إلا أنها الفتاة الوحيدة في عائلته والطفل الأصغر لديه، وربّما هي الأكثر غنجاً في المنزل لدى والدها ومنافِسة أمّها Victoria Beckham الأولى.

فبعد أن رزق الثنائي David و Victoria بـ3 اطفال ذكور، جاءت Harper المدلّلة في 10 تموز 2011، لتسرق كلّ الحبّ والاهتمام الموجود في المنزل، ولتصبح أكثر الأطفال دلالاً وثراء في هوليوود.

وكانت أول خطوة أقدم عليها الوالد، بعد ولادة طفلته، هي حفر اسمها كوشم على صدره، من ناحية قلبه.

وبرغم أنّها بدأت تمشي، إلا أنّ من النادر أن نراها على الأرض بوجود والدها، الذي يصطحبها معه إلى كلّ مكان، سواء أكان يُشاهد مبارة كرة قدم أو عروض أزياء والدتها، أو حتى حفلات غنائية،  خاصة أنَ Harper برغم صغر عمرها هي من عشّاق Lady Gaga.

وعندما تكون العائلة كلها معاً، لا نرى David مهتماً أبداً بزوجته بوجود ابنته، التي يحرص على حملها وضمّها دائماً، على عكس المشاوير التي يكون فيها مع زوجته فقط، حيث تنال كلّ الحبّ بغياب المدللة الصغيرة.

وبرغم كلّ أشغاله، يحرص David على إمضاء الوقت، وهو يلعب ويلهو مع طفلته الني تسبق والديها في الشهرة.

وكان أوّل ظهور علني لـ Harper، عندما كانت تبلغ حوالى الـ3 أشهر، حيث كان والدها يحملها بشغف، فيما كانت Victoria تمشي خلفه.

شاهدوا الصور، وكيف يعامل David Beckham طفلته الصغيرة Harper. فهل حقاً سرقت كلّ الحبّ من أخواتها وتنافس أمها Victoria على قلب والدها؟

 

Beyonce تنافس ابنتها على Jay Z

 

 

 

 

 

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