اتحاد رجال الأعمال المصريين بالخارج يهنئ الرئيس والجيش بتحرير الجنود

تقدم اتحاد رجال الأعمال المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة لكل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والفريق السيسى وزير الدفاع المصرى والجيش والمخابرات، لحل أزمة الجنود وعودتهم دون إراقة دماء المصريين.

وقال المهندس أشرف غالى، رئيس اتحاد رجال الأعمال المصريين بالخارج: "نهنئ الشعب المصرى والدكتور محمد مرسى وقيادات الجيش والشرطة والمخابرات على ما بذلوه من جهود طيبة فى تحرير الجنود المختطفين بشكل سلمى ودون إراقة دماء أولادنا".

وأضاف "غالى" فى البرقية أن الجهد المبذول من الجيش المصرى أثبت للعالم أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان، مؤكدا أن تلك المحنة أثبتت أن الشعب المصرى يد واحدة.

وأشاد اتحاد رجال الأعمال المصريين بالخارج بالجهود التى قام بها رجال المخابرات والجيش والشرطة، والذين أكدوا وطنيتهم، وأنهم قادرون على تحقيق الأمن، وبث الطمأنينة فى نفوس الشعب المصرى.

وطالب اتحاد رجال الأعمال المصريين بالخارج من الدكتور محمد مرسى بضرورة استكمال ما بدأه الجيش المصرى فى سيناء من خلال القضاء على البؤر الإجرامية المنتشرة، حتى لا يتكرر هذا الحادث مرة أخرى فى المستقبل.

وحذرت البرقية من تكرار تلك الأزمات مرة أخرى حتى لا تسىء لصورة مصر أمام العالم، خاصة وأن الحدث كانت تهتم بها كافة وسائل الإعلام العالمية.