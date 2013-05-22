مساعد "الداخلية": تم تحديد هوية خاطفى الجنود بعد الحادث بساعات

قال اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إنه تم تحديد هوية خاطفى الجنود بسيناء بعد عملية الاختطاف بساعات، وسيتم التعامل معهم، لافتا أن هناك ظروفا وملابسات للتعامل؛ لانتماء الخاطفين إلى قبائل وعائلات داخل سيناء.

وأضاف "حلمى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن"، على فضائية "الحياة"، الأربعاء "أهم الصعاب التى واجهتنا استرجاع جنودنا والقبض على الخاطفين دون إراقة دماء أى أحد"، مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الخاطفين.

وأشاد مساعد وزير الداخلية بجهود عواقل سيناء وشيوخها المتواصلة مع المخبارات العامة، موضحا أن قبائل سيناء كانوا سند الأجهزة الأمنية والعسكرية ومشهود لهم بأنهم الحرس لبوابة الشرقية لسيناء، على حد قوله.

وتابع: "أسفرت الجهود عن اضطرار الخاطفين للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، وتم استلامهم بمعرفة المخابرات الحربية".