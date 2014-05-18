بيل: لدي رغبة جامحة في الفوز بالشامبيونزليج وسعادتي ستتحقق باللقب العاشر

أكد نجم ريال مدريد “جاريث بيل” أنه يستمتع كثيرًا بموسمه الأول في ريال مدريد إلا أنه أشار إلى رغبته الجامحة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل عند مواجهته لأتلتيكو مدريد في نهائي لشبونة.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد “أنا متحمس جدًا لخوض أول نهائي في مسيرتي في مسابقة مهمة جدًا كدوري أبطال أوروبا، ولا شك في أننا سنعمل بقوة من أجل التحضير للمباراة والوصول لها بأفضل طريقة ممكنة”.

أضاف في نفس السياق أنه مستمتع جدًا بموسمه الأول في ريال مدريد، لكنه يتمنى أن ينهيه بشكل بشكل جيد وأن يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا، وسعادتي في ريال مدريد ستكتمل باللقب العاشر.