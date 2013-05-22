مفتى الجمهورية لسفير قبرص: دار الإفتاء تسعى دائمًا لتعزيز السلم الاجتماعى

استقبل الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية- فى مكتبه صباح اليوم الأربعاء، سوتس لياسيدس سفير قبرص لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الدينى بين بلاده ودار الإفتاء.

وقال مفتى الجمهورية خلال اللقاء إن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا لتعزيز السلم الاجتماعى فى المجتمع المصرى، داعيًا للاستفادة من خبرات الآخرين فى كافة المجالات.

وأضاف المفتى أن المسلمين والمسيحيين يعيشون فى مصر سويًا تحت مظلة القانون دون تفرقة أو تمييز يعملون سويًا من أجل رفع ورخاء مصر.

من جانبه أكد سوتس لياسيدس سفير قبرص فى القاهرة أن مصر لديها القدرة على اجتياز المصاعب، مشيدًا بجهود دار الإفتاء المصرية فى التعايش والسلام المجتمعى والعالمى.

وقدم سفير قبرص دعوة مفتوحة لفضيلة المفتى لزيارة قبرص، والوقوف على أوضاع الجالية المسلمة هناك.