وفاة مواطنين بحادث مروري على طريق سيح البانة برأس الخيمة

وقع مساء أمس الأول حادث تدهور على شارع سيح البانة باتجاه دوار ( خت ) بإمارة رأس الخيمة، أسفر عنه وفاة قائد المركبة وشخص آخر كان برفقته، وذلك بحسب ما صرح به العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والـدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.

حيث تعود تفاصيل الحادث عندما كان (س.ع.أ) مواطن (19) عاماً يقود مركبته على شارع سيح البانة وبرفقته (ع.ع.ر) مواطن (19) عاماً، ونتيجة للسرعة الزائدة فقد السائق السيطرة على المركبة مما أدى إلى انحرافها لتخرج خارج الطريق وتتدهور منقلبة على عقب لعدد من المرات، مما أدى إلى تحطمها وانقذافهما خارج المركبة، ووفاة السائق والمرافق له بعد لحظات من وقوع الحادث.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم أنه وفور تلقي البلاغ، هرعت سيارات الدفاع المدني وسيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث، حيث تم نقلهما إلى أقرب مستشفى.

وقد تقدم العقيد علي العلكيم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتي الفقيدين داعياً الله أن يلهم أهلهم و ذويهم الصبر والسلوان، كما ناشد كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والانتباه، ونوه إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، حفاظاً على أرواح كافة مستخدمي الطريق.

>