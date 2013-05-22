الإمام الأكبر يبحث وسفراء دول الآسيان احتياجات الطلاب الوافدين

بحث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر ووفد من سفراء الدول الآسيان، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية لطلاب دول الآسيان، من حيث تعليم اللغة العربية وحماية الطلاب وأمنهم خلال فترة تواجدهم بمصر.

ووضع الإمام الأكبر عددًا من المقترحات التى تساهم فى تحقيق ما يصبو إليه طلاب العلم بالأزهر الشريف، خاصة فى دول الآسيان، ومنها: تجميع الطلاب فى أماكن محددة، وتشكيل لجنة مشتركة من الأزهر وسفراء الآسيان لدراسة الموضوع، وإنشاء برلمان لطلاب دول الآسيان ليعبر عن مطالبهم ومشكلاتهم.

من جانبه أعرب الوفد عن ثقتهم الكبيرة فى الأزهر الشريف ومناهجه التعليمية، مؤكدين أن وجود أكثر من 11 ألف طالب آسيوى يدرس بالأزهر الشريف نابع من حب الطلاب لدراسة العلوم الإسلامية من مصدرها الأصيل، مشيدين باستقبال الشعب المصرى للطلاب على مدار تاريخه.

من جانبه قال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والعلاقات الثقافية: "إن الأزهر يولى الطلاب الوافدين اهتمامًا بالغًا لتعليم اللغة العربية حتى يسهل تعليم علوم الشرع"، مؤكدا أن الأزهر يحاول اتخاذ خطوات عملية لتعليم الطلاب لتعليم العربية، وإنشاء وقفية تهتم بهذا الموضوع، استخدمها فى إصلاح قوانين الأسرة، لنخرج بقانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.