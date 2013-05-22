أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

الإمام الأكبر يبحث وسفراء دول الآسيان احتياجات الطلاب الوافدين

Google+ Print
الإمام الأكبر يبحث وسفراء دول الآسيان احتياجات الطلاب الوافدين الإمام الأكبر يبحث وسفراء دول الآسيان احتياجات الطلاب الوافدين

بحث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر ووفد من سفراء الدول الآسيان، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية لطلاب دول الآسيان، من حيث تعليم اللغة العربية وحماية الطلاب وأمنهم خلال فترة تواجدهم بمصر.

ووضع الإمام الأكبر عددًا من المقترحات التى تساهم فى تحقيق ما يصبو إليه طلاب العلم بالأزهر الشريف، خاصة فى دول الآسيان، ومنها: تجميع الطلاب فى أماكن محددة، وتشكيل لجنة مشتركة من الأزهر وسفراء الآسيان لدراسة الموضوع، وإنشاء برلمان لطلاب دول الآسيان ليعبر عن مطالبهم ومشكلاتهم.

من جانبه أعرب الوفد عن ثقتهم الكبيرة فى الأزهر الشريف ومناهجه التعليمية، مؤكدين أن وجود أكثر من 11 ألف طالب آسيوى يدرس بالأزهر الشريف نابع من حب الطلاب لدراسة العلوم الإسلامية من مصدرها الأصيل، مشيدين باستقبال الشعب المصرى للطلاب على مدار تاريخه.

من جانبه قال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والعلاقات الثقافية: "إن الأزهر يولى الطلاب الوافدين اهتمامًا بالغًا لتعليم اللغة العربية حتى يسهل تعليم علوم الشرع"، مؤكدا أن الأزهر يحاول اتخاذ خطوات عملية لتعليم الطلاب لتعليم العربية، وإنشاء وقفية تهتم بهذا الموضوع، استخدمها فى إصلاح قوانين الأسرة، لنخرج بقانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.


>1.jpg
>
>
>G519cd8557eaf2.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365