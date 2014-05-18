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ملك إسبانيا يهنئ من السعودية أتليتكو مدريد على الفوز بالليجا

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ملك إسبانيا يهنئ من السعودية أتليتكو مدريد على الفوز بالليجا ملك إسبانيا يهنئ من السعودية أتليتكو مدريد على الفوز بالليجا

جدة، (إفي): هنأ العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس فريق أتلتيكو مدريد على الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد معرفته أثناء تواجده بالسعودية نتيجة المباراة التي خاضها الفريق المدريدي مع برشلونة في آخر جولات الليجا أمس والتي انتهت بالتعادل (1-1) ليتوج "الروخيبلانكوس" باللقب.

وعرف العاهل الإسباني بفوز أتلتيكو مدريد بالبطولة بعد قليل من وصوله إلى جدة حيث يجري زيارة رسمية تستمر حتى الاثنين.

وأثناء رحلته إلى استمع خوان كارلوس وعدد من أفراد الوفد المرافق له عبر الإذاعة لجزء من المباراة التي لم تكن قد انتهت لدى وصوله جدة.

وأكدت مصادر من القصر الملكي أن العاهل الإسباني بعث رسالة تهنئة إلى أتلتيكو مدريد.

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