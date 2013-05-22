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العربى يهنئ مصر على الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين

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العربى يهنئ مصر على الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين العربى يهنئ مصر على الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين

فى أول تعليق للجامعة العربية على اختطاف الجنود المصريين، وجه الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى، التهنئة لمصر اليوم، الأربعاء، على نجاحها إعادة جنودها السبعة المختطفين.

وقال فى تصريح مقتضب عقب اجتماع له مع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، ظهر اليوم، إنه عمل يستحق كل تقدير وتحية.

وحول الاجتماع المطول، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية جمال غنيم، أن الاجتماع كان بخصوص مشروع تطوير الجامعة العربية، لافتاً إلى أن العربى استمع إلى آراء المندوبين حول التطوير، وتم تقييم الدراسة التى أعدها فريق التطوير، والاتفاق على وضع آلية معينة سيتم إعدادها وطرحها خلال الأيام القادمة.
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مصر 365

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