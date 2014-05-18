برشلونة: خسارة الليجا في كامب نو تؤلمنا

برشلونة، (إفي): اعترف المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني، آندوني زوبيزاريتا، بأن الفريق لم يف بالأهداف الرياضية المحددة له في الموسم الحالي، وذلك بعد فشله في الاحتفاظ بلقب الليجا أمام أتلتيكو مدريد، رغم أنه أشار إلى تحقيقه لبطولة وحيدة هذا الموسم، وهي كأس السوبر وتحديدا أمام أتلتيكو.

وصرح المسئول الكتالوني عقب المباراة "نحن حزينون، لم نستطع الحصول على درجة مرتفعة لنتائجنا هذا الموسم. الشعور العام أننا لم نحقق الأهداف المرجوة".

وتابع مهنئا أتلتيكو بالليجا "كانت الفرصة أمامنا والمباراة على ملعبنا، لكن في الشوط الثاني لم نقدم المطلوب. كما فشلنا في صناعة الفرص بالشوط الثاني".

ورغم ذلك فقد عاد زوبيزاريتا ليؤكد أن فريقه يستحق التهنئة في ذات الوقت لأنه ظل ينافس على اللقب حتى الدقيقة الأخيرة من عمر البطولة، إلا أنه تابع "لكن خسارة اللقب في كامب نو تؤلمنا".

وأضاف "بالنظر للألقاب، نحن غير سعداء بما حققناه هذا الموسم، لأننا لسنا فريقا معدا لعدم الفوز بأي شيء، باستثناء كأس السوبر، لكننا وصلنا نهائي الكأس والليجا أيضا، رغم فشلنا في دوري الأبطال وخروجنا المبكر بعض الشيء".