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الصحافة الإنجليزية: سيميوني قائد المحاربين

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الصحافة الإنجليزية: سيميوني قائد المحاربين الصحافة الإنجليزية: سيميوني قائد المحاربين

لندن، (إفي): أكدت الصحافة البريطانية يوم الأحد أن فوز أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 18 عاما، بعد التعادل مع برشلونة في الجولة الأخيرة من الليجا، أمر "يصعب تصديقه"، الا أنه انجاز "هائل".

وتصدر المدير الفني للفريق الإسباني، دييجو سيميوني عناوين الصحف البريطانية التي امتدحت أتلتيكو وأبرزت التحية التي وجهتها جماهير برشلونة للروخيبلانكوس في نهاية المباراة.

وأشارت صحيفة (ذي أوبزيرفر) الأسبوعية إلى أن أتلتيكو مدريد حقق فوزا "هائلا"، فيما وصفت صحيفة (صنداي تيليجراف) لاعبي أتلتيكو بـ"المحاربين"، وأبرزت ظهور سيميوني في المؤتمر الصحفي برفقة جهازه الفني.

وأكدت صحيفة (تيليجراف) أن الفرحة العارمة التي شعر بها سيميوني تتناقض تماما مع مواطنه، والمدير الفني لبرشلونة خيراردو "تاتا" مارتينو، الذي أعلن كما كان متوقعا رحيله عن النادي الكتالوني.

وأضافت أن المهمة التالية بالنسبة لأتلتيكو هي الذهاب إلى لشبونة كي يعصف بعملاق آخر في كرة القدم الإسبانية، والفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وقالت صحيفة (صنداي تايمز) الأسبوعية "أتلتيكو مدريد يحقق اللقب، وحتى جماهير البرسا تحييه"، مشيرة إلى أن أبناء سيميوني "استحقوا التتويج باللقب".

فيما أبرزت صحيفة (ديلي ميل) الاحتفالات الكبيرة التي عمت مدريد بالصور، مؤكدة تأثير سيميوني في تحول أتلتيكو إلى الصورة التي بات عليها حاليا.

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