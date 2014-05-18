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مجوهرات كيت بلانشيت في "كان" تتخذ تصميماً غريباً

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مجوهرات كيت بلانشيت في "كان" تتخذ تصميماً غريباً مجوهرات كيت بلانشيت في "كان" تتخذ تصميماً غريباً

الأحد 18-05-2014 11:05

عرفت الممثلة الأسترالية الأنيقة كيت بلانشيت Cate Blanchett بتألقها الدائم وأناقتها الساحرة على السجادة الحمراء دائماً، وتلفتنا مجوهراتها البراقة في كل إطلالة تظهر بها.

ظهرت النجمة بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي بفستان بتصميم جذاب من "Valentino" نسقته مع مجوهرات بتصميم غريب، حيث اتخذت أقراطها شكل الربيان المرصع بأحجار ماسية براقة.

ليس من الغريب أن تغامر الممثلة الأنيقة كيت بلانشيت في تنسيق فستان جميل بتصميم ملفت مع مجوهرات بارزة وتظهر مع ذلك في لوك أنيق وجذاب.

ما رأيك في إطلالتها؟ وهل نجحت في تنسيق مجوهراتها الملفتة في إطلالة جميلة؟

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سيدتي