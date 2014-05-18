إطلالات ساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي

بعد أن عرضنا لك أجمل الإطلالات في اليوم الأول من أيام مهرجان "كان" السينمائي، نواصل تغطية هذا الحدث العملاق، ونختار لك أجمل الإطلالات التي ظهرت حتى هذا اليوم على السجادة الحمراء للمهرجان.

ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت Cate Blanchett بعدة إطلالات ساحرة على السجادة الحمراء، منها: إطلالتها بفستان من "Givenchy"، أما إطلالتها الثانية فقد بدت أكثر تألقاً، حيث اختارت فستاناً مميزاً بتصميم جميل حمل توقيع دار "Valentino"، فيما اتخذت مجوهراتها شكل الربيان المرصع بالألماس البراق.

من جهة أخرى أبهرتنا الممثلة الشابة بلاك ليفلي Blake Lively بأناقتها خلال أيام المهرجان، فبعد أن تألقت في اليوم الأول للمهرجان بفستان جميل باللون العودي من "Gucci"، واصلت تألقها بلوك عصري جذاب بفستان أبيض من "Chanel"، وتبعتها إطلالة ساحرة أثارت إعجاب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي بفستان أنيق باللونين الأبيض والأسود من "Gucci" أيضاً.

كما شاهدنا عدداً من الإطلالات الجميلة في أيام المهرجان، منها: إطلالة الممثلة ناعومي واتس Naomi Watts بفستان رائع من "Marchesa"، والفستان الجميل الذي اختارته الممثلة أمريكا فريرا America Ferrera باللون الأصفر الناعم من تصميم اللبناني جورج حبيقة، بالإضافة إلى النجمة ايفا لونغوريا Eva Longoria التي بدت كالعروس بفستانها الأبيض الأنيق.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من أجمل الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء خلال أيام المهرجان فاختاري الأجمل منها.

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