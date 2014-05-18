"LV Cruise" مجموعة عصرية أنيقة تعرض في موناكو

تتسابق دور الأزياء العملاقة في هذا الوقت على إطلاق مجموعات أزياء للإجازات يطلق عليها اسم "Cruise" أو "Resort"، وقد عرضت دار لويس فويتون "Louis Vuitton" الفرنسية مجموعة هذا الموسم في موناكو، حيث يعتبر هذا العرض هو الأول من نوعه للدار.

طغت لمسات المصمم نيكولا غيسكيير Nicolas Guesquière البسيطة على هذه المجموعة فجاءت عصرية ومرحة بلمسات من الستايل البوهيمي الغير متكلف، إذ بدأ العرض بعدد من البدل الناعمة بألوانها الصيفية المنعشة كالوردي والأحمر والأصفر، تبعتها بعض المعاطف الجلدية بتصاميم مميزة، بالإضافة إلى المعاطف الأنثوية الناعمة من الدانتيل، وقد لفتتنا القمصان البسيطة التي تميزت بتصاميمها العصرية المميزة كالتخريم والتطريز، كما كانت التنانير القصيرة الناعمة التي ظهرت في نهاية العرض لافتة لأنظار متابعينا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد اكتملت مجموعة "LV Cruise" بالإكسسوارات التي زينت كل لوك معروض وأضافت له سحراً خاصاً، حيث اختلفت تصاميم الأحذية والإكسسوارات، وطغت عليها الألوان الصيفية المميزة كالألوان المشرقة وألوان الباستيل المميزة.

ننقل لك في الصور أعلاه ما عرضت دار لويس فويتون "Louis Vuitton" في موناكو البارحة فاختاري اللوك المفضل بالنسبة لك.

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