بالصور أكثر 50 تسريحة شعبية للتخرج

هل أنت تحضّرين لحفل التخرّج، ولا تُدركين كيف تُريدين تسريح شعرك؟! موقع "سيدتي نت" يعرض لك بالصور أكثر التسريحات الشعبيّة على مدى العصور، والتي لا تزال تواكب صيحات الموضة، مع بعض التعديلات. ولا يخفى أنّ الكثيرين منّا يستوحون أساليب الجمال من المشاهير والنجمات، خصوصاً ما تعلّق منها بتسريحات الشعر.

إليك أفضل تسريحات الشعر في كلّ العصور، من التي تناسب حفل تخرّجك.

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غالباً ما يقف الشعر القصير عائقاً أمام الفتيات في المناسبات، إذ يجدن أنفسهنّ عاجزات عن تسريحه بما يُناسب الحفل. فإذا كان شعرك قصيراً، ولا تُدركين كيف تسرّحينه في يوم تخرّجك، فإليك أفكار عدّة من النجمات اللواتي تميزنَ بالشعر القصير اللافت: Halle Berry، Dannii Minogue، Katie Holmes

ومن التسريحات القديمة التي يمكنك تطبيقها في يوم التخرّج:

قصّة راشيل لجينيفر أنيستون: اتّبعت أنيستون لأول مرّة هذه القصّة منذ خمسة عشر عاماً. وبعدها، نفّذ أكثر من 11 مليون امرأة هذه القصّة، ممّا جعل من "راشيل" واحدة من تسريحات الشعر الأكثر شعبية في كلّ العصور.

تسريحات الأميرة ديانا الملكيّة: خلال حياتها القصيرة، وصلت ديانا إلى قمّة الأناقة بأسلوبها المميّز. ووفقاً لاستطلاع، فإنّ قصّة الأميرة ديانا الملكيّة لا تزال تحظى بشعبيّة كبيرة بين جميع الفئات العمريّة.

صبغ الشعر على طريقة مارلين مونرو: في تاريخ ألون الشعر، ليس هنالك شقراء أكثر شهرة من مارلين مونرو. إذا كنت تملكين الشجاعة الكافية لتغيير لون شعرك إلى الأشقر، فهذا هو الأسلوب الأنسب لإبراز جمالك وأناقتك.

أمّا بالنسبة إلى الشعر الطويل، فيمكنك وضعه جانباً، أو رفعه، أو حتّى تركه منسدلاً بطريقة مميّزة. وإليك أمثلة كافية، من أبرز النجمات: kate Middleton, Beyonce, Cameron Diaz, Victoria Bekham.

استوحي من النجمات، واختاري التسريحة التي تُناسب وجهك، لتتألقي في يوم تخرّجك.

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