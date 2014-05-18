دلّلي بشرتك هذا الصيف مع المانجو

يتميّز فصل الصيف بأنّه الموسم الخاصّ بأكثر الفواكه اللذيذة والمحبّبة إلى قلوبنا، إذ يأتي محمّلاً بفاكهة المانجو التي يعشقها الجميع، وينتظرون الصيف من أجل التلذّذ والاستمتاع بها.

وكما تُعتبر فاكهة المانجو من أكثر الأطعمة المفضّلة لدى الجميع، كذلك هي من أكثر الأطعمة المفضّلة لدى البشرة. ولعلّ السبب في ذلك يتمثل باحتواء المانجو على الكثير من الموادّ النباتية والمعدنية المغذية للبشرة، إضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة الرائعة لدوام صحّة الجلد وشبابه.

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فلِمَ لا توفرين لجسمك هو الآخر فرصة الاستمتاع بالمانجو هذا الصيف؟! إليك هذه الوصفة الرائعة لجمالِ ونضارةِ بشرتك. وهي تعتمد في أساسها على المانجو:

المكونات:

1. كيلو من المانجو الناضجة.

2. 5 ملاعق من العسل.

3. 5 ملاعق من زيت الزيتون.

4. 5 أكواب من السكّر الخشن.

الطريقة:

1. قشّري المانجو، ثمّ اهرسيها بالشوكة أو في الخلاط الكهربائيّ، حتّى تُصبح ناعمة.

2. أضيفي إليها باقي المكوّنات، وامزجي جيداً حتى تحصلي على قوامٍ شبيهٍ بالعجين.

3. ضعي المكونات جميعها في قالب، وخذيها معك إلى الحمّام.

4. تمتّعي بحمّامٍ سريع لتنظيف جسمك وتخليصه من الدهون والأتربة المتراكمة عليه.

5. جفّفي جسمك جيداً باستخدام منشفة ناعمة ولطيفة.

6. ضعي مزيج المانجو على كامل جسمك، بالترافق مع التدليك الدائري الخفيف لمدّة 5 دقائق.

7. اتركي المزيج على بشرتك لمدّة 5 دقائق أخرى، ثم اغسلي جسمك بالماء الدافئ.

8. ستجدين أنّ جسمك أصبح أكثر نعومة وليونة. ومع تكرار هذا الحمام الأسبوعي، ستتمتّعين بجسم مشدود وناعم كنعومة بشرة الأطفال.

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