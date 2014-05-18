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الزمالك يضم رضا العزب رغم توقيعه للجيش

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الزمالك يضم رضا العزب رغم توقيعه للجيش الزمالك يضم رضا العزب رغم توقيعه للجيش

يكشف FilGoal.com تفاصيل صفقة انضمام رضا العزب ظهير اتحاد الشرطة إلى الزمالك، بعد أن وقع اللاعب منذ فترة على عقود تربطه بطلائع الجيش.

وينتهي تعاقد العزب مع الشرطة بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع وفقا للوائح الدولية لأي نادي في أخر ست أشهر من تعاقده.

المفاوضات مع العزب بدأها عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة التي ألغيت قبل أن تبدأ عملها، ورحب ظهير الشرطة بالانضمام للفريق الأبيض.

وبعدها عرض علي الأمر على أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة الذي حصل بدوره على موافقة مرتضى منصور رئيس النادي للاتفاق مع اللاعب.

وهنا ظهرت عقبة في طريق انتقال العزب للزمالك، حيث أخبر اللاعب إدارة النادي الأبيض أنه كان قد وقع على عقود تربطه بالانتقال إلى الجيش، ولكن مرتضى طمأن اللاعب على أنه سيتولى أمر إنهاء هذه الأمر فور توقيعه.

العزب وقع بالفعل للزمالك لأربع سنوات، يحصل في الموسم الأول على مليون و300 ألف تزيد بنسبة 200 ألف كل موسم على أن يحصل في الموسم الرابع على مليوني جنيه.

ولكن إدارة الشرطة قررت إيقاف اللاعب بعد التأكد من توقيعه للزمالك، كون الفريقان ينتظرهما مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة من الدوري تحدد هوية المتأهل للدورة الرباعية.

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