أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هشام زكريا يستقيل من تدريب دجلة

Google+ Print
هشام زكريا يستقيل من تدريب دجلة هشام زكريا يستقيل من تدريب دجلة

تقدم هشام زكريا المدير الفني لوادي دجلة باستقالته من تدريب الفريق يوم الأحد، نافيا أن تكون بسبب أزمات في علاقته بلاعبيه.

وتولى زكريا مسؤولية تدريب الفريق يناير الماضي خلفا لهاني رمزي.

وحاليا، يحتل دجلة المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالدوري برصيد 24 نقطة.

وقال زكريا لـFilGoal.com: "قررت التقدم باستقالتي من تدريب دجلة عقب مباراة الفريق في كأس مباشرة".

وتابع "الفريق أنهى موسمه بالفعل بعدما ضمن البقاء في الدوري، ولكن سأمنح النادي فرصة البحث عن مدرب جديد خلال هذا الشهر حتى مباراة الجولة الأخيرة".

ويلعب دجلة مع كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأتم زكريا "استقالتي ليست بسبب أزمات أو مشاكل مع اللاعبين، ولكني اخترت الوقت المناسب للرحيل بعد انتهاء ضغوط المباريات المتلاحقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب