هشام زكريا يستقيل من تدريب دجلة

تقدم هشام زكريا المدير الفني لوادي دجلة باستقالته من تدريب الفريق يوم الأحد، نافيا أن تكون بسبب أزمات في علاقته بلاعبيه.

وتولى زكريا مسؤولية تدريب الفريق يناير الماضي خلفا لهاني رمزي.

وحاليا، يحتل دجلة المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالدوري برصيد 24 نقطة.

وقال زكريا لـFilGoal.com: "قررت التقدم باستقالتي من تدريب دجلة عقب مباراة الفريق في كأس مصر مباشرة".

وتابع "الفريق أنهى موسمه بالفعل بعدما ضمن البقاء في الدوري، ولكن سأمنح النادي فرصة البحث عن مدرب جديد خلال هذا الشهر حتى مباراة الجولة الأخيرة".

ويلعب دجلة مع كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأتم زكريا "استقالتي ليست بسبب أزمات أو مشاكل مع اللاعبين، ولكني اخترت الوقت المناسب للرحيل بعد انتهاء ضغوط المباريات المتلاحقة".