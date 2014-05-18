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طلبة التقنية العليا يعملون على تصميم مركبة إماراتية صديقة للبيئة

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طلبة التقنية العليا يعملون على تصميم مركبة إماراتية صديقة للبيئة طلبة التقنية العليا يعملون على تصميم مركبة إماراتية صديقة للبيئة

وقعت كليات التقنيات العليا بالشارقة، وشركة «شل»، امس، مذكرة تفاهم توفر بموجبها «شل» الدعم لطلاب الهندسة، بهدف ابتكار مركبة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود «صُنعت في الإمارات»، بما يتيح لهم المشاركة في ماراثون شل البيئي العالمي 2015.

وستنضم كليات التقنية العليا بالشارقة للمرة الأولى لجامعات أخرى من دولة الإمارات والمنطقة في هذا التحدي، الذي يركز على عامل الابتكار، والذي سيُقام في مانيلا بالفلبين خلال شهر يوليو 2015.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور ريتشارد غيب العميد التنفيذي لعلوم وتكنولوجيا الهندسة في كليات التقنية العليا بالشارقة، وزافيير هيري مدير عام «شل» أسواق شل (الشرق الأوسط) المحدودة، وذلك بحضور تنفيذيين آخرين من كليات التقنية العليا بالشارقة و«شل».

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