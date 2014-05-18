«دار البر» تنفذ حملة فحص الشبكية لمرضى السكر

نفذت إدارة الزكاة والمشاريع الموسمية بجمعية «دار البر» حملة فحص الشبكية لمرضى السكر بالتعاون مع «الاستشاريون للعيون» ولمدة يومين متتاليين بمقر جمعية «دار البر» فرع مسجد إبراهيم الخليل ببر دبي، وذلك في إطار التعاون وتقديم الفحص المجاني بواسطة جهاز (Fundus Camera) لتصوير قاع العين لمرضى السكر من مراجعي الجمعية وغيرهم من المحتاجين، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للجمعية، وبعض فعاليات المجتمع.

وصرح محمد سهيل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع الشؤون المحلية بـ«دار البر» أن الجمعية تنفذ تباعاً حملات خيرية وصحية لفحص المرضى المحتاجين، وتقديم التسهيلات العلاجية لهم، بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة، والمشاركة في الحملات الإغاثية، وقد تم إطلاق حملة فحص شبكية قاع العين لمرضى السكر مجاناً بأحدث الأجهزة وباستهداف نحو 200 شخص من مراجعي الجمعية وغيرهم من العاملين بمؤسسات المجتمع، وتقديم الاستشارات التي يحتاجونها بمشاركة فريق أطباء وممرضين بمؤسسة «الاستشاريون للعيون» بمدينة دبي الطبية.