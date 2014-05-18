بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية لتفقد مشاريع تطوير المحافظة

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص بجولة ميدانية بنطاق حى ثالث الإسماعيلية والتى بدأها بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الفروسية أمام مبنى الاذاعة والتليفزيون بحى الشيخ زايد وبدء انشاء محلات بسور الحديقة والتى تشمل اقامة 30 محلا تجاريا ضمن مشروع اقامة حدبقة ترفيهية كاملة المرافق والخدمات بالمنطقة وملاهى أطفال وملاعب ومسطحات خضراء وكافتيريات ودورات مياه عمومية وتجميل المكان بشكل حضارى ليكون متنفسا للأهالي والمواطنيين.

كما تضمنت الجولة تفقد ومتابعة المحافظ لأعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من طريق الكوكاكولا بمنطقة مساكن العلام وهيئة قناة السويس ثم توجه المحافظ لتفقد منشآت ومبانى نزل الشباب بحى الشيخ زايد وخلال الزيارة أصدرالمحافظ تعليمات إلى مدير عام مديرية الإسكان ومدير التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة تشكيل لجنة فنية لعادة النظر ووضع تخطيط وتصور خاص لتطوير ورفع كفاءة نزل الشباب وما يضمه من منشآت واعداد دراسة خاصة لانشاء محلات تجارية بالسور الخلفى لنزل لتأمينه من ناحية ومن ناحية لآخرى استثمار المساحات الفراغ خلف أسوار النزل بما يشكل موارد مالية للصرف على النزل وتطويره وتجميل المنطقة المحيطة وخدمة أهالي وسكان المنطقة.

كما تضمنت جولة محافظ الإسماعيلية تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المنتزة “تايتنك” سابقا وتوسعة المحاور المرورية بالميدان وتفقد أعمال رصف طريق فؤاد عزيز غالى “16″ سابقا بطول 5و1 كيلو مترا وتكلفة حوالى مليونى جنيها والذى يربط من ميدان عمربن الخطاب وحتى ميدان الدوحة بالطريق الدائرى.

وأكد المحافظ ، خلال الجولة ، على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الرصف والتطوير التى يجرى تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة لها ، وضرورة تكثيف ومضاعفة حجم أعمال رفع القمامة والمخلفات والنظافة العامة بكافة قطاعات الحى بالكامل.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مهندس السيد حجازى رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة و المهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل ، والمهندسة عطيات القماش مديرعام مديرية الإسكان والمرافق ، والمهندس محمد حفنى الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.