زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب جزيرة “سومطرة” الأندونيسية

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الأحد أن زلزالا بلغت قوته 6,2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب أجزاء من جزيرة “سومطرة” الأندونيسية، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

وقال المركز الأمريكي – حسبما نقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية – إن مركز الزلزال وقع على بعد 319 كيلومترا جنوب غرب مدينة “باندا أتشيه” عاصمة إقليم “أتشيه” وعلى عمق 9 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية القوية.

أ ش أ