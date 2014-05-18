ملك إسبانيا يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا إلى جدة مساء أمس في زيارة رسمية للمملكة تستغرق أياماً عدة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقبال ملك مملكة أسبانيا صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الوزير المرافق، وأمين مدينة جدة المهندس هاني أبو راس، وسفير مملكة أسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث بيانوبيا. ثم استعرض سمو ولي العهد وملك أسبانيا حرس الشرف.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر ملك أسبانيا إلى مقر إقامته. ويضم الوفد الرسمي المرافق لملك أسبانيا وزير الدفاع بيدرو مورينيس اولاته ووزيرة التنمية والأشغال العامة آنا ماريا باستور، ووزير الصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل سوريا، ورئيس الديوان الملكي رافائيل اسبو تورنو كارو، ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون غونثالو دي بينيتو، ونائب وزير التجارة خليمه غارثيا ليغاث، والمفوض الأعلى للعلامة التجارية لإسبانيا كارلوس اسبينوسا دي لوس.