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المملكة تحقق أكبر إنتاج للغاز في تاريخها بضخ 4.02 تريليونات قدم مكعبة

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المملكة تحقق أكبر إنتاج للغاز في تاريخها بضخ 4.02 تريليونات قدم مكعبة المملكة تحقق أكبر إنتاج للغاز في تاريخها بضخ 4.02 تريليونات قدم مكعبة

    حققت المملكة إنجازا قياسيا جديدا في مضمار توفير مصادر الطاقة ودفع مسيرة التنمية الصناعية ورفد منافذ الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج 4.02 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال العام الماضي 2013م، وهي كمية اعتبرتها شركة أرامكو الذراع الاستثماري للمملكة في مجال الصناعات الطاقوية أكبر كمية تنتجها الشركة في عام واحد طوال تاريخها، ما يحقق لها الريادة على مستوى صناعة الطاقة في العالم.

وأشار تقرير صدر عن أرامكو السعودية أمس الاول الى أن احتياطيات المملكة من الغاز ارتفعت الى 288.4 تريليون قدم مكعب قياسية خلال عام 2013م، مرتفعة عن معدلاتها التي بلغت 284.8 تريليون قدم مكعبة عام 2012م تعززها أعمال الشركة النشطة عبر التوسع في عمليات التنقيب واستخدام تقنيات صناعية حديثة في عمليات الاستكشاف والانتاج.

وبين التقرير السنوي لشركة أرامكو لعام 2013 والذي ركز بصورة أساسية على أعمال الشركة في التنمية المستدامة ومساهماتها في المسؤولية الاجتماعية الى أن إنتاج الشركة من النفط الخام خلال العام الماضي انخفض بمقدار 100 مليون برميل ليصل الى 3.4 مليارات برميل متراجعا من مستوياته القياسية خلال عام 2012م التي كانت عند 3.5 مليارات برميل، فيما ظلت مستويات الاحتياطيات التقليدية للمملكة من النفط عند مستوياتها البالغة 260.2 مليار برميل تعززها الاستكشافات التي تجريها الشركة وترفد الفاقد من الحقول النفطية نتيجة الانتاج الذي بلغ متوسطه اليومي 9.4 ملايين برميل خلال العام المنصرم.

وأوضح التقرير أن الشركة أنتجت خلال العام الماضي 494 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة وصدرت 121 مليون برميل وهي أرقام تقارب تلك التي رصدت خلال عام 2012م، مبينة أنها صدرت 2.5 مليار برميل من النفط الخام ذهبت نسبة 53.8% منها الى دول آسيا.

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