بالفيديو..رجل الأعمال المختطف بجنوب سيناء يروى تعذيب المختطفيين له

قال مصطفى سعد جاد رجل الاعمال الذى تم اختطافه بطور سيناء والذى تم اطلاق سراحه امس من أيدى العصابة المسلحة التي اختطفته الاحد الماضي نظير دفع 400 الف جنية لمدة ثلاثة ايام ما تسبب في تظاهر المئات من المواطنين بجنوب سيناء امام مديرية الامن وقاموا وبإلقاء الحجارة على مبنى مديرية الامن بسبب الانفلات الأمني وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحريره من ايدى الخاطفين .

قال اثناء خروجي من المنطقة الصناعية بطور سيناء فوجئت بسيارة “تويوتا” تقف على الطريق وبها شخصان ملثمان ومسلحان بالأسلحة الالية فقام احدهما بضربي في رقبتي بيده بينما جرني الاخر وحملني الى داخل صندوق السيارة وغطوا جسمي ببطانية سمراء وانطلقوا بي الى الصحراء قرابة 4ساعات ووصلوا بي الى منطقة جبلية وعرة فقلت لهم ماذا تريدون فقالوا تدفع لنا 400 الف جنية فقلت لهم ليس معي هذا المبلغ كي ادفعه فقالوا ان لم تدفع هذا المبلغ سنذيقك من العذاب الوان وسنحرم اولادك من رؤيتك مرة اخرى فقاموا بألقائي في خندق تحت الارض وانزلوني على بطني وقيدوني من أيدى حتى الصباح ولم يحضروا لي طعاما سوى زجاجة مياه وقالوا اشرب دون ان تدير وجهك والا قتلناك وفى المساء أخذوني الى مكان أخر وانزلوني في مياه راكده من أثار السيول وربطوني في شجرة ثم توالوا على بالضرب بالعصى مهددين بالقتل اذ لم استجب الى مطالبهم ثم اجبروني بالوقوف مكتوفي الأيدي وسط المياه الراكدة لمدة خمس ساعات بعدها أخرجوني و قدموا لي طعاما عبارة عن جبن وبطيخ وطلبوا منى الاموال مرة اخرى فقلت ليس معي تليفونا كي اتصل بأحد فأعطوني التليفون قائلين لى ان هناك من دفع فيك اموالا كي تأتى الى هنا وفى الصباح بعد وصلات العذاب المتتالية وانا لا اتحدث بشيء سوى ذكر الله فقط متحملا الضرب بالعصى والأيدي على ظهري قالوا لي انت ليس لديك نيه للدفع فقلت ليس معي اموالا بهذا القدر كى ادفعها فأعطوني التليفون مرة اخرى بعد أن تحركوا بي الى منطقة اخرى لالتقاط شبكة المحمول بها فقلت لهم انا لا استطيع سوى تدبير مبلغ 30 الف جنية فقط فاستجابوا لي بعد مناوشات وضرب بالعصى على ظهري فاتصلت بأحد الاصدقاء وطلبت تحضير المبلغ وان يأتي بسيارة كي اعود بها الى مدينة الطور وبعد ان تم تسليمهم المبلغ .. تركوني فاقتربت من مكان فيه اضاءه واذ بي امام مدينة ابورديس .

وعدت الى بيتي وأولادي حامدا الله على سلامة عودتى بأمان مشيرا الى انه ينوى تصفية اعماله من جنوب سيناء والعودة الى موطنه محافظة كفر الشيخ نظرا لما عاناه من العذاب خلال فترة اختطافه التي في وسط الجبال.

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