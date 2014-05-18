أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البنك المركزي يطرح 5.5 مليارات جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنة اليوم

Google+ Print
البنك المركزي يطرح 5.5 مليارات جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنة اليوم البنك المركزي يطرح 5.5 مليارات جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنة اليوم

البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بـ5.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ملياري جنيه لأجل 91 يومًا، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري، بعد الطرح الجديد من البنك المركزي، إلى 200 مليار جنيه.

ويتم تقليص العجز من خلال طرح البنك المركزي لأذون الخزانة والسندات، نيابة عن وزارة المالية، والمساعدات والمنح المقدمة من الدول العربية والقروض الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا