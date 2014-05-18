البنك المركزي يطرح 5.5 مليارات جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنة اليوم

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بـ5.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ملياري جنيه لأجل 91 يومًا، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري، بعد الطرح الجديد من البنك المركزي، إلى 200 مليار جنيه.

ويتم تقليص العجز من خلال طرح البنك المركزي لأذون الخزانة والسندات، نيابة عن وزارة المالية، والمساعدات والمنح المقدمة من الدول العربية والقروض الدولية.